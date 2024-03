In giro a Como con un motorino rubato in Svizzera | denunciati due giovani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024), 21 marzo 2024 – La Squadra Volante diha denunciato due cittadini stranieri irregolari per ricettazione in concorso di un vecchio Piaggio Ciao. Gli agenti sono intervenuti in via Pasquale Paoli a, per una segnalazione di due persone che avevano fatto accesso in una proprietà privata, uno stabile in fase di ristrutturazione. Poco dopo i due sono stati rintracciati a bordo delcon targa elvetica, mentre stavano percorrendo via Napoleona verso il centro. Dal primo controllo è emerso che entrambi erano stranieri senza documenti al seguito, poi identificati per un marocchino di 28 anni, irregolare e senza fissa dimora e un tunisino di 18 anni, irregolare e con svariati alias e precedenti di polizia. Dagli accertamenti eseguiti tramite il Centro per la Cooperazione di Polizia Doganale di Chiasso, è ...