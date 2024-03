In fiamme appartamento al quinto piano di un palazzo

(Di giovedì 21 marzo 2024) Borgo San Lorenzo (Firenze), 21 marzo 2024 –innella serata di mercoledì a Borgo San Lorenzo, in via Giuseppe Di Vittorio. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento locale, attivati poco dopo le 23. L’andato insi trova ale ultimodi un. Intervenuto anche il 118 per un uomo rimasto leggermente ustionato alle mani nel tentativo di effettuare un primo intervento. Al termine delle operazioni di spegnimento e di bonifica l’è risultato non fruibile per i danni provocati dai fumi.

