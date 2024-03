In Europa vinceranno gli euro-scettici? Risponde il report di Ecfr

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 21 marzo 2024) L’agenda dell’Ue non sarà definita dall’estrema destra, la politica migratoria non sarà decisiva per le elezioni, non promuoverà la risposta Ue alle crisi. Sono queste le tre lezioni sulle prossime elezionipee che si possono trarre da uno studio dell’pean council on foreign relations () pubblicato oggi. Secondo gli autori delIvan Krastev e Mark Leonard, inoltre, sebbene il sostegno per i partiti di estrema destra e anti-pei sia in crescita, “il mainstream politico pro-Ue alle elezioni del Parlamentopeo di quest’anno potrebbe ottenere una posizione migliore di quanto molti si aspettano, con la maggioranza alla Camera”. Ma facciamo un passo indietro alle tre lezioni, partendo dalla prima. Secondo il sondaggio, la futura agenda dell’Ue non sarà definita ...