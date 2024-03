In discoteca con l’autista Minibus e volontari della Cri per portare i giovani a ballare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 21 marzo 2024) Musica e divertimento in piena sicurezza. L’idea lanciata dallaJux Tap di agevolare l’arrivo deial locale sarzanese e soprattutto di riportarli a casa dopo una notte di ballo, e magari anche con qualche giro al bancone del bar, è stata accolta dalla Croce Rossa Italiana che ha messo a disposizione i proprie i pullmini per effettuare trasporti da Spezia al locale notturno di via Variante Aurelia. Ma oltre al viaggio, il comitato di FolloCri sarà impegnato durante le serate anche nella divulgazione dell’importanza del comportamento responsabile evitando gli eccessi. Supl’iniziativa è quindi l’occasione per proseguire la campagna informativa che ha già visto la Croce Rossa impegnata negli incontri agli autogrill autostradali e in altre occasioni per mettere ...