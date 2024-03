In Crimea la memoria storica è un modo per resistere all’oppressione russa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 21 marzo 2024) Sono passati dieci anni da quando Vladimir Putin ha deciso di annettere laalla Russia. Il 21 marzo del 2014, l’autocrate del Cremlino ha messo la firma sul passaggio della penisola alla Federazione a seguito di un referendum che ancora oggi è considerato illegale dalla comunità internazionale. Nell’ultimo decennio, Mosca ha provato a dipingere unafelice di questo cambiamento – con scarsi risultati a livello internazionale – per darne un’immagine di scrigno multiculturale, dove tutte le etnie vivono in armonia tra loro. La realtà dei fatti è ben diversa. Così come succede nella Russia continentale, il potere centrale moscovita continua a reprimere le differenze culturali delle minoranze etniche della penisola. Il bersaglio preferito di Putin, in questo contesto, sono i tatari di, etnia riconosciuta ufficialmente ...