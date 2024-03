(Di giovedì 21 marzo 2024) SALÒ (Brescia) A otto partite dal termine della regular season, lasi trova staccata quattro punti daie sette dalla salvezza. Una strada tutta in salita se si considera che a Pasquetta la formazione verdeblù riprenderà la sua rincorsa rendendo visita ad una Cremonese che, dopo essere scivolata la terzo posto, è obbligata a vincere. La squadra di mister Zaffaroni ha alle sue spalle il Lecco, ma deve fare i conti con contendenti abituate a lottare per sfuggire la retrocessione come Ascoli e Ternana, senza dimenticare "l’incognita Spezia", una rivale attrezzata per un torneo di vertice e che, invece, non riesce a risollevarsi dalle sabbia mobili del fondo classifica. Sono soprattutto queste le compagini sulle quali la matricola gardesana può orientare il suo inseguimento, senza dimenticare, però, Bari e Cosenza, che al momento ...

Per raccontare di don Peppe Diana , nel trentesimo anniversario del suo assassinio, non bisogna scadere nella retorica. E occorre ricordare ciò che resta, ed è qualcosa di buono. Quella camorra (e ... (fanpage)

Una storia surreale in cui un adulto e un bambino si incontrano, cominciano a conoscersi e costruiscono quella che piano piano diventa una casa, vista come un luogo in cui stare, ripararsi, vivere ... (ilgiorno)

In casa dei gardesani. La FeralpiSalò crede nel playout. Ma servono i gol dei suoi attaccanti - La FeralpiSalò si trova in una posizione difficile, distante dai playout e dalla salvezza. Con un attacco in difficoltà, la squadra deve concentrarsi sul proprio cammino per continuare a lottare.ilgiorno

Due giornate per celebrare l’architetto Guarini - Modena celebra Guarino Guarini con due giorni di iniziative per ricordare l'architetto e scienziato seicentesco, noto per la Cappella della Sindone a Torino. Visite guidate e convegno per ripercorrere ...msn

La grande casa dei nonni. A giugno l’inaugurazione - Prende corpo il sogno di Olga e Pasquale Pezzini grazie alla Fondazione. Ventidue appartamenti per accogliere gli anziani soli o in condizione di disagio.lanazione