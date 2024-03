(Di giovedì 21 marzo 2024) In partenza il. Il 2 aprile, a due anni dalla fase di “prenotazione prioritaria” delle 400 cabine esclusive, si staccheranno ionline a partire da 3.500, per sfarzosa crociera su rotaie in giro per l’Italia. Il convoglio che segue le orme deldipiù famoso al mondo, è stato realizzato da Arsenale S.p.A. con, con il supporto di Trenitalia-Gruppo Ferrovie dello Stato, Fondazione Fs e Treni Turistici Italiani, per aprire un nuovo orizzonte del settore luxury nel turismo tricolore. IlIlnasce da un ...

Lazio-Juve, Tudor scalda l'Olimpico: già polverizzati oltre 45mila biglietti - L'arrivo di igor Tudor ha riportato entusiasmo in casa Lazio. Secondo quanto raccolto da Lalaziosiamonoi.it, i tifosi laziali si preparano a riempire gli spalti per sostenere la ...tuttojuve

In arrivo i biglietti del treno di lusso made in Italy “Dolce Vita Orient Express”: ticket da 3.500 euro - A partire dal 2 aprile saranno venduti i biglietti per le crociere di lusso su rotaia del “Dolce Vita Orient Express”, in partenza da aprile 2025.quifinanza

I BLACK EYED PEAS in concerto il 16 luglio a Milano [Info e biglietti] - Appuntamento live per Black Eyed Peas che tornano in Italia: per essere protagonisti di uno show che si terrà martedì 16 luglio 2024 a Fiera Milano Live.newsic