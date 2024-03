In Abruzzo si fa a gara a chi prepara i biscotti di Pasqua più brutti di sempre

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 21 marzo 2024) Quello de L’abruzzese fuori sede è stato un fenomeno social incredibile. Dietro c’è Gino Bucci, studente che attraverso il dialetto e i detti popolari ha coinvolto il pubblico abruzzese sparso in tutto il mondo, facendosi portavoce del territorio e promuovendo le bellezze nascoste della regione. Anche attraverso tantissimo cibo: a, la pupa e il cavallo –tipici con le uova sode – diventano oggetto di un originale curioso concorso. La pupa e il cavallo, idellaabruzzese Simbolo di buon auspicio, fertilità e rinascita, le uova sode sono presenti in molti dolcetti tipici italiani. La pupa e il cavallo in origine venivanoti per festeggiare i futuri sposi, ma ben presto divennero associati alla. Nel 2020, con il tempo a disposizione dato dal ...