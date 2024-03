In a Violent Nature | trailer per l' horror girato dal punto di vista del killer

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 21 marzo 2024) E se una storia alla Venerdì 13 fossedaldidi Jason? Questa la singolare premessa del film E se unfosse raccontato daldidel? Questa la premessa di In a, che si mostra nel suo nuovo. Lo slasher dell'esordiente Chris Nash è incentrato sul serialnon-morto Johnny (Ry Barrett) che cerca nuove vittime nei boschi. La follia omicida è stimolata dalla rimozione di un medaglione da una torre antincendio crollata nel bosco che imprigiona il cadavere in decomposizione di Johnny, uno spirito in cerca di vendetta dopo un orribile crimine di 60 anni fa. Il corpo di Johnny viene resuscitato ed egli è deciso a recuperare il gioiello …