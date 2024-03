(Di giovedì 21 marzo 2024) Così Michael, senior manager e business developer diItalia, nell'ambito di '' “Le aziende ammissibili oggi agli incentivi fiscali a supporto della finanza alternativa o sostenibile sono tutte quelle aziende che investono in capitale umano, in tutte le tecnologie abilitanti al paradigma 4.0 tanto diffuso negli ultimi anni, in beni materiali, e

(Adnkronos) – “Le aziende ammissibili oggi agli incentivi fiscali a supporto della finanza alternativa o sostenibile sono tutte quelle aziende che investono in capitale umano, in tutte le tecnologie ... (periodicodaily)

Imprese, Morabito (Leyton): "A Industria Felix, 'serve cambio generazionale'" - le Imprese escluse sono tutte quelle che ancora non hanno un codice ben definito, ma per tipologia di attività inquinano molto o arrecano danno significativo all’ambiente, e quindi vanno in contrasto ...adnkronos

Kosovo, Morabito “Serve una via europea per la stabilità dei Balcani” - Ultim'ora su ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – “Quello in ex Jugoslavia fu il primo vero conflitto nel nostro continente dopo il 1945, pertanto quel fatidico 24 marzo 1999 segnò l’inizio di una dell ...ticinonotizie

Industria Felix: fatturati in crescita in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta - Nell’occasione saranno premiate le 56 Imprese più performanti a livello gestionale ... il senior manager di Leyton Italia Michael Morabito e l’amministratore di Plus Innovation Giovanni Riefoli.adnkronos