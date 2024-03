Imprese | De Felice Intesa Sp | ?2 | 5 mln non trovano manodopera | 2 | 5 mln non trovano lavoro?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2024) Milano , 21 mar. – (Adnkronos) – ?In Italia il mercato delrimane teso; leche hanno difficoltà a reperiremostrano i valori più alti di sempre. In termini numerici, questo mismatch tra domanda e offerta diha dei numeri molto grossi, il totale è di 2,5 milioni di entrate di difficile reperimento, in modo particolare nel mondo dei servizi?. Lo ha evidenziato Gregorio De, Chief Economist and Head of Research diSanpaolo, intervenendo alla Questo il punto dal quale è partita la presentazione della ricerca ?Rethinking Competencies in Twin Transitions?, in corso a Milano. ?L?Italia -spiega De- è un Paese con un?elevata disoccupazione, parliamo del 7%, con un?elevatissima disoccupazione giovanile, in particolare in ...