Impossibile andare insieme Il M5S gela ancora la Schlein e il campo largo

“Colleghi non è possibile andare avanti così: capite che se si sta qua si sta in silenzio”, l'intervento del vicepresidente della Camera dei Deputati Mulè nel corso del discorso all'Aula della ... (liberoquotidiano)

Non è un periodo sicuramente facile per Fedez. Il cantante ha fatto un annuncio ufficiale sul suo futuro: “E’ finita. Non si può più andare avanti”. E’ un momento non sicuramente facile per Fedez. ... (cityrumors)