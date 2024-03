Impagnatiello | oggi nuova udienza | sarà sentita Chiara | sorella di Giulia Tramontano

(Di giovedì 21 marzo 2024)si svolge unadibattimentale nel processo sul femminicidio di, la 29enne incinta di 7 mesi che è stata uccisa con oltre 30 coltellate dal compagno Alessandro. L'ex barman trentenne, detenuto nel carcere San Vittore, è accusato di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, futili motivi, rapporto di convivenza, interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere. L’uomo rischia l'ergastolo.

