Immergi l’uovo sodo in uno sbattuto | il risultato è irresistibile!

(Di giovedì 21 marzo 2024) Uova alla monachina a modo mio. Questa è una scelta per un antipasto delizioso e sicuramente sarà apprezzato dai tuoi ospiti! Le uova alla monachina sono un classico intramontabile e possono essere personalizzate in molti modi diversi per soddisfare i gusti di tutti. Scopri come realizzare una ricetta semplice per creare delle uova croccanti e fritte uniche nel loro genere: Realizzare questa ricetta è davvero facilissimo e servono solo pochissimi ingredienti per riuscirci. Uova alla monachina a modo mio: ingredienti e preparazioni. Per fare 6 porzioni utilizzo questi ingredienti: 2 cucchiai di maionese 1 cucchiaio di senape Pepe quanto basta 3 uova 1 cucchiaio di ketchup Sale quanto basta Realizzo l’invitante crosticina usando: Farina quanto basta Pangrattato quanto basta 1 – 2 uova Per friggere uso l’olio. Ecco tutto ciò che faccio. È estremamente ...