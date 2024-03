Ilaria Capponi | “Mortificata perché non entravo in una 38 | mi scucivano gli abiti dietro Una volta in una sala foto c’era scritto ‘non ci interessa se stai ovulando' ”

(Di giovedì 21 marzo 2024) Dopo quasi una settimana dalle parole infelici di Mauro Coruzzi (in arte Platinette) e dai commenti di Guillermo Mariotto andati in onda a ItaliaSì su Rai1 (e poi tagliati da Rai Play),, parlando a Fanpage, dice di voler mettere una pietra sopra sulla polemica diventata ormai “più grande di quello che è” tanto da rischiare di “offuscare il messaggio molto più alto che ho portato e che era l’unico motivo per cui sono andata a mettermi a nudo”. L’ormai ex modella infatti nei giorni dedicati ai disturbi del comportamento alimentare ha portato in tv la sua storia, quella legata al problema della bulimia, e il suo rapporto con il mondo della moda ancora molto lontano dalla body positivity e dall’inclusività che addirittura, denuncia, esclude modelle taglia 42. “Guillermo Mariotto dice che dico bugie? Voglio prendere ...

L’ospitata a ItaliaSì di Ilaria Capponi sarebbe passata totalmente inosservata se non fosse stato per Mauro Coruzzi che, parlando sottovoce e sperando di non essere udito, si è lasciato andare a un ... (biccy)

Guillermo Mariotto è finito al centro di una polemica insieme a Platinette per via di alcuni commenti nei confronti di Ilaria Capponi. L’accusa per il mondo dei social è stata chiara: un brutto ... (dilei)

Ilaria Capponi: “Disprezzata perché non entravo in una taglia 38, per le foto mi scucivano gli abiti” - A Fanpage.it, l'ex modella Ilaria Capponi ha parlato della recente polemica che l'ha coinvolta, nata in seguito ai commenti di Guillermo Mariotto e Platinette ...fanpage

“Non chiedo scusa”: Sciagura in Rai, il comportamento di un personaggio televisivo è a dir poco vergognoso | Ecco cosa ha fatto - Scivolone rovinoso per il celebre volto Rai: lo scontro con la nota modella finisce nel peggiore dei modi, volano stracci tra i due.solospettacolo

Polemica sulla Rai per body shaming contro Ilaria Capponi - Ilaria Capponi, ex modella e terza classificata a Miss Italia nel 2007, è stata recentemente al centro di una controversia riguardante il body shaming durante la trasmissione televisiva 'ItaliaSì', in ...informazione