Ilaria Alpi e Miran Hrovatin | le loro morti scivolate nel silenzio Come voleva chi li ha uccisi

(Di giovedì 21 marzo 2024) Trent’anni dopo.oggi avrebbe quasi 63 anni,74 già compiuti. Invece, laesistenza si è arrestata il 20 marzo 1994, assai lontano da casa: a Mogadiscio, in un caldo e arido pomeriggio assolato, un colpo in testa a lei, uno sparo di kalashnikov a lui, a opera di un commando omicida che aveva l’ordine di eliminarli. Stroncate due vite, finite due storie. Chiusa la bocca ai giornalisti, non sappiamo cosa stavano per raccontarci. Ne valeva la pena? Un’inchiesta vale una vita? Una risposta me l’hanno data oggi centinaia di ragazzini, in una palestra di Lacchiarella, seduti ina sentir parlare di due coraggiosi cronisti che hanno perduto la vita per “cercare la verità e per raccontarla”. “Perché un giornalista ucciso è un pezzo di democrazia che ci ...