Il trasporto del futuro? Con veicoli commerciali a emissioni ridotte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Oltre 60mila viaggi di distribuzione e oltre 50mila viaggi completi ogni anno; 650 unità nel parco mezzi: 450 autisti professionisti; 35 collaboratori; e 3 sedi operative e 4 piazzali. Sono questi i numeri che fanno di Peluso Group, da più di quindici anni, il partner ideale per chi è alla ricerca di servizi diaffidabili e personalizzati. Offre infatti un’ampia gamma di soluzioni che comprende FTL, LTL, Linehaul, linee di connessione per grandi network, distribuzione ultimo miglio, trasporti dedicati e trasporti refrigerati. Impegnata quotidianamente in tutta Italia e, di recente, anche in alcune regioni europee, Peluso Group è un’azienda familiare che allea all’attenzione per i dettagli nei servizi tailor-made, le esigenze di affidabilità, sostenibilità e compliance dei grandi player internazionali dele della logistica. Ed è ...