Il torneo dedicato agli sponsor Risate e canestri nel ’3vs3’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Una bella serata di sport, divertimento e condivisione. Martedì sera al PalaBigi si è svolta la prima edizione di ‘B2Basket’, ildi ‘3vs3’biancorossi e che ha coinvolto oltre 80 giocatori divisi in 16 squadre, tra cui una rappresentativa dei giornalisti locali. Sul parquet di via Guasco ad aggiudicarsi la vittoria finale è stata la farmacia ‘Lazzaro Spallanzani’ di Scandiano che ha avuto la meglio sul team del ‘Polo Digitale’. Terzo posto invece per ‘DGE Network’ che si è aggiudicata la ‘finalina’ con i sindaci della ‘Collina Biancorossa’. Il premio di Mvp delè andato a Luca Masoni (team Spallanzani), ma tra i migliori ‘in campo’ vanno registrati anche i giocatori della Unahotels che insieme ai componenti dello staff si sono alternati come arbitri delle partite, ...