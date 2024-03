Il Tar dà ragione all' assessora licenziata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 21 marzo 2024) Civitanova Marche, 21 marzo 2024 – Manola Gironacci vince la battaglia al Tar contro Fabrizio Ciarapica. Per i giudici il decreto con cui il sindaco alla fine dell’agosto del 2023 le aveva revocato la delega, adducendo un difetto di fiducia nei suoi confronti perché a suo dire era passata dalla lista Civitanova Unica alla Lega, è “viziato da difetto di motivazione di istruttoria, atteso che i fatti che avrebbero determinato l’affievolimento della fiducia (il distacco dell’assessore dalla lista Civitanova Unica e il suo passaggio alla formazione politica della Lega, che avrebbe comportato il venir meno dell’equilibrio tra forze politiche della maggioranza necessario per governare) non sono supportati da validi elementi di prova, non potendo essere considerati tali i messaggi WhatsApp, le fotografie che ritraggono la ricorrente insieme ad esponenti di taluni forze politiche o gli ...