Il supporto di Bi-Rex per l’innovazione e la trasformazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) È uno degli otto Competence Center nazionali istituiti dal ministero delle Imprese e del Made in Italy nel quadro del piano governativo Industria 4.0, l’unico a guida industriale. Stiamo parlando di BI-REX, un Consorzio pubblico-privato, nato nel 2018 a Bologna, che riunisce in partenariato 60 player tra Università, Centri di ricerca e imprese di eccellenza e ha un focus specializzato sul tema Big Data. BI-REX può offrirestrategico alle imprese orientate a innovazione,digitale e sostenibilità come spiegherà il suo direttore generale Stefano Cattorini alla nuova tappa del tour QN Distretti in programma oggi. "BI-REX, come soggetto attuatore del Pnrr – sottolinea Cattorini – rappresenta un esempio virtuoso di come le politiche verso il tessuto industriale possano tradursi concretamente a vantaggio delle imprese, in questo caso ...