Il sogno è blindare la promozione al Manuzzi

(Di giovedì 21 marzo 2024) È scattato il conto alla rovescia di quando il Cesena (+11 sulla Torres) potrà festeggiare la B matematica. Impossibile domenica a Lucca, si spera tanto il sabato di Pasqua alcon il Pescara o domenica 7 aprile in casa della Juventus Next Gen proprio per non ridursi alla fine tra le mure amiche con la Recanatese oppure a Sassari o con il Perugia. Intanto da ben 51 anni il Cesena non festeggia unamatematica (in qualsiasi serie) davanti al proprio pubblico, è sempre stata festa in trasferta. L’ultima volta alla Fiorita il primo approdo in A, il 10 giugno 1973 i bianconeri superarono 2-1 il Mantova (gol: Scala, Carnevali, Bertuolo). Poi solo gioie lontano dalla Romagna. La secondain A a Foggia il 14 giugno 1981 dove il Cesena di Bagnoli vinse 1-3 (reti: Garlini, Piraccini, Caravella e Bonini). ...