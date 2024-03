Il sindacato IG Metall entra nel consiglio di fabbrica della Gigafactory Tesla in Germania | chiederà più tutele e il contratto collettivo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Neldidia Grünheide, vicino a Berlino,per la prima volta il potentedei metalmeccanici IG. Con 16 rappresentanti costituirà il gruppo più grande. Potrà rafforzare le sue richieste per l’applicazione deldi categoria affrontando le resistenze del management. Alle elezioni che si sono tenute nei giorni scorsi hanno concorso 9 liste con 234 candidati. Ilsi è sempre detto favorevole alladi Elon Musk in, ma accusadi usare deliberatamente la forma giuridica di società per azioni europea per sfuggire alla contrattazione collettiva nazionale. La società europea (anche Societas europaea o SE) consente infatti di ...