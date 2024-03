Il ruolo cruciale del conteggio dei voti nel più grande anno elettorale della storia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 21 marzo 2024) Quest’quasi due miliardi di persone in tutto il mondo sarchiamate a votare alle elezioni politiche: Stati Uniti, Lituania, Croazia, Russia, Indonesia, India, Regno Unito sono solo alcuni dei paesi coinvolti, oltre naturalmente ai cittadini europei che dovreleggere il Parlamento dell’Unione. Il 2024 sarà quindi il più. Ma come (e non chi) voter? Un interessante articolo recentemente pubblicato sulla prestigiosa Mit Technology Review fa il punto sul tema delle cosiddetteng Machine, le macchine elettroniche per la gestione del voto (dispositivi di marcatura delle schede elettorali e altro) e sistemi Dre (direct-recording electronic). Si tratta di macchine pensate ...