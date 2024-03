Il razzismo non dovrebbe essere una questione di tifo

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 21 marzo 2024) Sono trascorse ormai quasi 72 ore da quando Francesco Acerbi avrebbe usato un epiteto razzista contro Juan Jesus eppure se ne continua a parlare. Acerbi ha negato e siparlare di “presunta” offesa razzista, e usare il condizionale, per quanto ritengo improbabile che le cose siano andate come dice lui. Pure in un tempo in cui la polemica più recente riesce a scalzare quella di prima, se ne continua a parlare. E più se ne parla, più la situazione sembra precipitare. Il linguaggio, cheaiutarci a ricucire, a costruire ponti, a capirci, risulta inadeguato. Non fa invece che aumentare le distanze, creare equivoci e farci sprofondare nell’imbarazzo e nell’incomprensione. Sono successe diverse cose strane. La prima è che davanti ai microfoni, dopo Inter-Napoli, non si è presentato Francesco Acerbi per chiedere scusa ma Juan Jesus per ...