Il raid dei No Cpr | a Malpensa fermano l’espulsione dell’immigrato

(Di giovedì 21 marzo 2024) Breve flashback. Ricordate cosa è successo a Torino il 28 febbraio scorso? Mentre la polizia stava portando in questura un immigrato, irregolare sul territorio, condannato 13 volte per diversi reati, tra cui uno stupro di gruppo, un manipolo di antagonisti si sono avventati sulla volante cercando di “strappare” il loro “compagno” 31enne dal Cpr in vista del rimpatrio. Bene. Gli anarcoidi coccolati dai cattivi maestri non si sono fermati lì: ieri hanno realizzato un blitz all’aeroporto diper cercare di bloccare “la deportazione di un nostro compagno Jamal“. Il video è stato diffuso sui social, in barba alla raffica di leggi infrante dai duri e puri dei centri sociali e affini. “Questa mattina un nostro compagno è stato prelevato dal Cpr di Gradisca d’Isonzo, sedato a forza con massicce dosi di psicofarmaci e portato con la forza, incatenato, a ...

