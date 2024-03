Il ragazzo e l’airone su Netflix nel 2024 | ecco l’annuncio ufficiale

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il, ultima opera di Hayao Miyazaki, arriverà nel corso delsu; il colosso dello streaming lo ha annunciato sui propri social, cementando così il pre-esistente accordo di distribuzione siglato con Studio Ghibli ormai tempo fa; contestualmente all’ingresso del film Premio Oscar, infatti, avremo sualtri 22 lungometraggi del famoso studio d’animazione giapponese, tra cui ad esempio Arrietty e La storia della Principessa Splendente, giusto per citare due titoli non diretti dall’autore de La città incantata. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daItalia (@it) Al momento, la piattaforma streaming non ha divulgato la data precisa a partire dalla quale Il ...

Felicità composta per Miyazaki dopo la vittoria dell' Oscar . Dallo Studio Ghibli arrivano le parole del maestro che fanno riflettere: "Poichè sono giapponese , non posso mostrare la felicità sul mio ... (fanpage)

Toshio Suzuki e il regista Hayao Miyazaki non erano presenti per ritirare il premio, ma hanno rilasciato una dichiarazione alla stampa nel backstage degli Academy Awards. Il regista di Il ragazzo e ... (movieplayer)

Il ragazzo e l’airone: il film premio Oscar arriverà su Netflix - Netflix ha annunciato che Il ragazzo e l'airone di Miyazaki, reduce dal premio Oscar come miglior film d'animazione, arriverà presto sulla piattaforma.filmpost

Il ragazzo e L'airone: quando e dove vedere in streaming in Italia il film d'animazione - Ecco tutto quello che dovete sapere sull'arrivo in streaming de Il ragazzo e L'airone, premio Oscar al miglior film d'animazione 2024.cinema.everyeye

Il Mio Amico Robot | DOG, ROBOT e la vita secondo Pablo Berger - ROMA – Quest’anno tra i candidati agli Oscar per il miglior film d’animazione, tra Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki (a cui è andata infine la statuetta) e Spider-Man: Across the Spider-Verse, c ...msn