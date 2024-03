Il prossimo gioco di Wolfeye Studios sarà un RPG sci-fi in prima persona

(Di giovedì 21 marzo 2024) Raphaël Colantonio, uno dei co-fondatori di Arkane, è attualmente impegnato con il suo nuovo studio di sviluppo,. Nel corso della GDC c’è stata occasione per parlare del videoin cantiere, di cui è stato fornito un piccolo teaser. Non si tratta, come qualcuno potrebbe sperare, di un video o di un’immagine che svelano qualcosa del video. In realtà, ci è stato fornito uno sguardo esclusivo a una delle fasi preparatorie per il titolo, con uno scatto che ritrae gli sviluppatori davanti a una lavagna su cui sono scritti alcuni appunti a proposito del. Molto opportunamente, oltre ad alcuni schemi incomprensibili la lavagna mostra in bella vista due note importanti. Larecita “Retro sci-fi RPG” e la seconda “First person”. ...

