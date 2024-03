Il problema dei 3 corpi | il significato del titolo della serie Netflix

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ci sono delle grandi novità per gli abbonati a: il 21 marzo 2024 arriverà la tanto attesasci-fi Ildei 3ideata da David Benioff e D.B. Weiss, già noti al grande pubblico per essere stati gli ideatoricelebreIl Trono di Spade (clicca qui se vuoi sapere la trama e dove recuperare gli episodifirmata HBO). La, che prevede 8 episodi da 60 minuti l’uno, è basata sul romanzo fantascientifico dall’omonimo, scritto da Liu Cixin, ed è il primotrilogia Memoria del passatoTerra. Chi guarderà laverrà immerso in un mondo distopico e oscuro, caratterizzato da invasioni aliene e misteriosi ...

In Europa l’aria è più pulita ma chiaramente non va tutto bene - Non c'è da stupirsi perché se la qualità dell’aria è migliorata in Europa, gli inquinanti sono ancora oltre i limiti dell’Oms, soprattutto al Nord Italia ...infoilsole24ore

La caserma dei vigili del fuoco volontari finisce sotto i ferri - Il Comune di Lissone affida a una ditta brianzola la ristrutturazione della caserma dei vigili del fuoco volontari, con lavori per risolvere infiltrazioni d'acqua e migliorare le condizioni degli allo ...ilgiorno

Chiare, fresche e dolci acque ma sempre più inquinate dai Pfas - I Pfas sono un gruppo di sostanze chimiche artificiali prodotte e utilizzate sin dagli anni ’40 in tutto il mondo in diversi tipi di applicazioni industriali perché hanno molte “virtù” essendo ...ambienteambienti