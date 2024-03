Il presidente Mattarella alla giovane immigrata | «Sbaglia chi ti ha detto “Torna al tuo Paese”» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 21 marzo 2024) «Non so chi ti abbia maidire al tuo. Il tuoè questo e i veri italiani sono quelli come te e non quelli che ti dicono queste queste sciocchezze», le parole delSergioal Punto Luce delle Arti di Save the Children di Ostia. Il Capo dello Stato è stato accolto da bambine, bambini e adolescenti che frequentano la struttura e da alcuni alunni e docenti del Centro di Formazione Professionale CIOFS FP Lazio ETS e dell’Istituto Comprensivo Via Giuliano da Sangallo, che collaborano abitualmente con il centro educativo. Leggi anche: 8 marzo,: «Troppe e inaccettabili molestie alle donne». Dopo il caso Jorit: «Dittature premiano il servilismo e puniscono gli artisti autentici»: «Il ...