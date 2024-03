Il Premio Abel 2024 al matematico Michel Talagrand

Oscar 2024: tutti i vincitori, il trionfo di Oppenheimer! - Come ogni anno, seguiamo in diretta la cerimonia degli Oscar, trasmessa in diretta da Rai 1 e da noi commentata in diretta su Twitch e YouTube. A condurre la cerimonia dal palco del Dolby Theatre di ...badtaste

Il gender gap Esiste anche nel mondo della matematica. E a rivelarlo sono i numeri - È SEMPRE 8 MARZO | In novant’anni di storia sono stati conferiti 217 premi per la matematica, ma solo 7 sono andati a donne. Una disparità che si ravvisa pure nei Nobel per la Fisica: 5 su 225 premiat ...startupitalia.eu

Premio Marzio Cecchi. Ecco i progetti vincitori - Il primo Premio è andato al progetto di Erika Nonis del Politecnico di Milano, il secondo ad Abel Borsonaro dell’Università di Enna e il terzo a Mattia Mattuzzi dell’Università di Venezia, in base al ...lanazione