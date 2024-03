Il piano “diabolico” di Pier Silvio per lo scacco matto alla Rai | il retroscena di Dagospia

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 21 marzo 2024) Personaggi tv.Berlusconi,ha pubblicato alcune indiscrezioni in merito all’amministratore delegato Mediaset. Secondo il noto sito di gossip, Berlusconi avrebbe in mente unche coinvolgerebbe sia Amadeus che il “Festival di Sanremo”. Scopriamo insieme tutti i dettagli.Leggi anche:Berlusconi, la pessima notizia: finisce in tribunale, l’accusa Leggi anche: Marco Mengoni, appuntamento misterioso: con chi era il cantanteBerlusconi, le indiscrezioni diBerlusconi,ha rilasciato alcune indiscrezioni in merito ad un” che riguarda ...