Il patto della legalità degli enti locali Prefettura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 21 marzo 2024) Pisa, 21 marzo 2024 - Le forze dell'ordine e la magistratura periodicamente ricordano a tutte le istituzioni toscane dei pericoli che le infiltrazioni mafiose rappresentano, un pericolo crescente per la collettività, la libera concorrenza e importanti settoripubblica amministrazione. "Nella nostra Regione - scrive il sindacato - nonostante il susseguirsi di inchieste che attestano un livello preoccupantepresenza di queste organizzazioni nel tessuto economico e sociale non vi e stata ancora una presa di coscienza appropriata da parte di settorisocietà civile. Anche benemerite associazioni come libera, Avviso Pubblico, Lega Ambiente non sono riuscite in questi ultimi anni a sviluppare una azione adeguata ai rischi che stiamo correndo e alle sfide che ci attendono. Organizzazioni criminali sempre più forti ,in ...