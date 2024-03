Il pane di Milano non è più una commodity

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 21 marzo 2024) Anche i Romani hanno un passato da mangiatori di polenta: la puls – ottenuta mescolando con acqua calda la farina di orzo, miglio o più comunemente farro – ha dominato le tavole della penisola fino all’introduzione del frumento, e di conseguenza del panis. E questo, da status symbol, in meno di un secolo è diventato un tributo pagato dalla Repubblica per il mantenimento della pace sociale. Così la classe di appartenenza ha iniziato a rispecchiarsi nella tipologia di: “raffinato” per i patrizi, rustico per i plebei. Proprio come negli anni Quaranta quello bianco era per i tedeschi, mentre il nero sapeva di povertà, di guerra e di fame: accanto alla segale stava la segatura, insieme alla crusca si aggiungevano sabbia e paglia. Questo era il sapore amaro che le persone respingevano, acclamando ilbianco della rinascita. Davide Longoni è nipote e ...