Il nuovo ambulatorio di fibromialgia di Habilita Zingonia

(Di giovedì 21 marzo 2024) Lo scorso 29 febbraio 2024 l’aula della Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità sei mozioni presentate da partiti della maggioranza e dell’opposizione sulla sindrome fibromialgica. L’obiettivo è quello far riconoscere dal Governo la fibromialgia come malattia cronica e invalidante, inserendo la sindrome nell’elenco dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), aggiornare i protocolli terapeutici esistenti e definire un percorso diagnostico terapeutico assistenziale per l’individuazione di competenze, procedure diagnostiche e terapeutiche uniformi affinché si possa arrivare a una diagnosi tempestiva. Tra gli altri impegni, troviamo quello di prevedere l’erogazione dei farmaci attraverso il canale della distribuzione diretta; di istituire presso il Ministero della Salute il Registro Nazionale della Sindrome Fibromialgica per la raccolta di dati e il monitoraggio della patologia; di ...