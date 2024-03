Il Napoli ha prolungato il contratto di Osimhen per un solo anno perché non poteva permettersi di più l’Equipe

(Di giovedì 21 marzo 2024)ha analizzato la classifica dei calciatori più pagati nei vari campionati europei. In Serie A il più pagato è ovviamente. L’attaccante delperò si godrà ancora per poco la prima posizione tra i calciatori più pagati in Italia. Questa estate quasi certamente andrà via, anche, secondo, ilnon puòper più di undi pagare così tanto il nigeriano.è il più pagato della Serie A ancora per pochi mesi Il nuovorecita che adspettano 10 milioni netti all’: “Victorè il nuovo calciatore più pagato d’Italia maper pochi mesi visto che verrà ceduto ...

Eurozona, indice PMI: economia quasi stabile, calo marginale - Roma, 21 mar. (askanews) – L’attività economica dell’eurozona ha indicato valori quasi stabili, in base ai dati provvisori dell’indagine PMI di marzo, diffusi oggi da S&P Global, che hanno registrato ...ildenaro

Della Rosa alza la guardia: "Estra, attenta a Treviso" - La vittoria contro Napoli ha chiuso il discorso salvezza e spalancato le porte alla corsa per i play off Per molti è così, ma non per il capitano biancorosso Gianluca Della Rosa che per il momento no ...lanazione

Hamsik, l'entourage: "Calzona ha confidato testuali parole ad un giornalista" - Martin Petras ha parlato del futuro di Calzona, soffermandosi anche su Stanislav Lobotka, eletto miglior calciatore slovacco dell'anno.areanapoli