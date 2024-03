“Il mio nome è Bond e sono bianco” | lo 007 batte il woke

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 21 marzo 2024) L’autoelettrica è morta, il green sta lì lì e anche Jamesnon si sente molto bene. Quello in versione, s’intende. L’originale gira ancora benissimo come una vecchia Jaguar, vecchia ma eterna. Succede quanto segue. Che il creatore dell’agente segreto più famoso di tutti i tempi, Ian Fleming, si sia beccato pure lui accuse di razzismo, sessismo, fascismo, tutta paccottiglia, vaccateche ormai quasi quasidiventate un must, se nessuno te le tira dietro non sei nessuno. Eppure la gente, i lettori, il pubblico se neimpipati e “, James” è rimasto al posto che gli spetta. Siccome mrè anche una macchina da spettacolo, e quindi da soldi, Hollywood s’ammazza nel cercare sempre nuovi volti per nuove versioni al passo con i ...