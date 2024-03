Il Milan dice no al razzismo e parlano Tomori e Pobega | “Orgogliosi”

Vitoria, 14 marzo 2024 – Diciassettesima sconfitta stagionale in Eurolega per l’EA7 Milano che cede alla “Bueso Arena” al cospetto del Baskonia col punteggio di 88-73. Melli e compagni dicono con ... (sport.quotidiano)

Totti: «Alla Roma non torno, Friedkin non mi vuole. Le parole su Dybala Sono un tifoso, dico quello che mi pare» - Francesco Totti non scherzava. I tifosi della AS Roma dovranno accontentarsi di aver riabbracciato Daniele De Rossi, mentre per l'ex numero 10 il rientro a Trigoria non ci sarà.leggo

Morata Juve, lo spagnolo svela il retroscena: «Allegri si era rifatto vivo. Ritorno in Italia Vicino a quella squadra» - Morata Juve, lo spagnolo svela un retroscena su un suo mancato ritorno in Italia nelle scorse sessioni di calciomercato Alla Gazzetta dello Sport, Alvaro Morata ha svelato alcuni retroscena su un suo ...juventusnews24

Milan, Tomori: 'C'è un problema di razzismo nel calcio e fuori. Siamo umani, gli insulti ci fanno male' - Torna l`appuntamento con `Tutti i colori dello sport`, programma di incontri tra i calciatori del Milan e gli studenti delle scuole secondarie in cui si dialoga.calciomercato