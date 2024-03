Il Memorial Garbosi al 45° anno Otto città ospiteranno i due tornei di basket giovanile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) È la più longeva manifestazione di pallacanestroin Italia. Festeggia quest’la sua 45ª edizione il Trofeodi VareseEnrico e Miriam. Una vera istituzione per lo sport e non solo: un evento capace di creare legami e rapporti che durano decenni, come ha ricordato l’ideatore e organizzatore Paolo Vittori. "Ci sono persone che dopo 45 anni sono ancora amiche di Varese: abbiamo avuto squadre russe, cecoslovacche e brasiliane, tutti hun buon ricordo". Un’avventura che si ripete con successo Pasqua dopo Pasqua, grazie all’impegno di istituzioni, società sportive, famiglie e della Fip. Ma soprattutto di tanti collaboratori e appassionati. "Io di anni ne faccio 86 a maggio, ma ci sono amici che ne h70, 60 e 50: andremo avanti ...