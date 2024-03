Matteo Berrettini, come sta dopo il malore Il tennista: «Mi sono svegliato strano» - Malore al Miami Open per Matteo Berrettini, che mentre serviva durante la partita contro Andy Murray, ha iniziato a barcollare e si è dovuto appoggiare alla racchetta puntata sul ...leggo

Il mancamento, poi la racchetta: malore in campo per Berrettini - Matteo vince il primo set, poi è costretto a fermarsi e ad appoggiarsi alla racchetta a metà del secondo a causa di un mancamento ...ilgiornale

Continua il momento no di Matteo Berrettini - Hearst e le terze parti usano i cookies e le tecnologie simili (“Cookies”) su questo sito. Alcuni Cookies sono necessari per il corretto funzionamento del sito e per fornirti i nostri contenuti; quest ...cosmopolitan