Il libro della Pasqua | ecco ?Passione? da oggi 22 marzo in edicola con Quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ilin Puglia: i riti, i luoghi, le tradizioni? sarà in vendita da, venerdì 22, nelle edicole in abbinamento con il Nuovodi...

Cinque condanne e dodici tra assoluzioni e proscioglimenti per prescrizione oggi a Torino il processo per le presunte irregolarità commesse nell’ambito della vecchia gestione del Salone del libro . ... (ilfattoquotidiano)

“Una mattina come questa”, lo scrittore Lorenzo Scano presenta il suo nuovo libro - Lo scrittore sta presentando il suo libro in questi giorni a Cagliari ed è pronto a partire per il suo tour nel resto della Penisola. Per Scano “Una mattina come questa” rappresenta il suo addio ...youtg

A Polo tecnologico dibattito sul libro “Quando la ‘ndrangheta sconfisse lo Stato” di Antonio Cannone - Rambaldi” di Lamezia Terme l’incontro con lo scrittore Antonio Cannone, autore del libro “Quando la ‘ndrangheta sconfisse lo Stato”. Insieme all’autore anche Walter Aversa, primogenito della coppia ...lameziainforma

Roberto Vannacci torna nella 'sua' Lucca: il 29 aprile alla Casa del Boia presenterà il nuovo libro 'Il coraggio vince' - Lo aveva promesso. Lo ha mantenuto. Se e quando avesse scritto e pubblicato un secondo libro, non avrebbe esitato e sarebbe nuovamente venuto a presentarlo a Lucca, la città dove è stato accolto alla ...lagazzettadilucca