Il laboratorio di Monza | Progetti da esportare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) Brianza oltre l’arcobaleno saluta con entusiasmo il nuovo tavolo aperto con il Comune, fiduciosa di arrivare presto a risultati concreti. "Il tavolo comunale permanente con le associazioni Lgbtqiap+ è un’idea molto innovativa in Italia – commenta Oscar Innaurato, presidente di Boa –. In altri Paesi d’Europa sono già attivi, ma in Italia non ci sono cose simili in altri Comuni. Questo potrebbe essere l’avamposto per estendere iniziative di questo tipo in tutta la Lombardia, e anche in Regione". "Sentivamo da sempre la necessità di aprire un tavolo con l’Amministrazione – continua il presidente di Boa –. Avere un filo diretto con il Comune significa snellire le procedure burocratiche e di proposta. La nostra prima necessità è avere uno sportello nostro a, come quello di Ruginello di Vimercate. Momentaneamente ci appoggiamo allo sportello che ci mette a ...