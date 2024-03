Il gruppo Ecr firma la “Carta dei valori conservatori” | 12 capisaldi contro la deriva woke

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 21 marzo 2024) “In un momento in cui l’identità culturale europea è messa in discussione dalla crescente imposizione di ideologie liberali e progressiste, espresse attraverso la narrativa “”, gli attacchi alla famiglia tradizionale e le teorie sull’identità di genere, ilEcr riconosce la necessità di sottolineare i principi duraturi che hanno plasmato ieuropei nel corso della storia”. Con questa premessa i parlamentari europei riuniti a Subiaco per l’evento “L’eredità di San Benedetto neidelsmo europeo” hanno sottoscritto una “dei”, che si richiama alla visione del Santo patrono d’Europa. Si tratta di un documento in 12 punti che parte dal fatto che “l’Europa è innanzitutto un concetto storico e ...