Il ’GrandeGoverno’ che comanda su tutti

(Di giovedì 21 marzo 2024) Abbiamo lavorato divisi in 2 gruppi per creare delle storie, immaginando il mondo tra 100 anni, un mondo dove la memoria avrà ancora un valore positivo e un mondo dove la memoria verrà distorta e manipolata. Se continueremo a limitare le libertà degli uomini tra 100 anni la vita sarà molto più triste di oggi. Siamo nel 2124 e il GrandeGovernosu, imponendo ai cittadini di indossare visori 3D e spiandoli con l’A.I.. Quando si andrà a votare si voterà pubblicamente, cosicché nessuno possa fare di testa propria. I visori obbligatori permetteranno al GrandeGoverno di manipolare le persone, che non vivranno più una vita reale, ma una vita di illusioni. Il GrandeGoverno potrà così far passare qualsiasi legge. I bambini saranno fatti nascere in vitro,uguali ed educati dal regime del GrandeGoverno. Chiunque si opponga ...