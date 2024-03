Il gol di Pafundi alla Scozia | una frequenza di passi impressionante | ricorda Messi VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ieri l’Italia Under 19 ha vinto contro la3-1 all’esordio del gruppo 5 della fase élite dell’Europeo. Ad incantare sul terreno di gioco c’era Simoneche, ricordiamo, ha dovuto lasciare l’Italia e l’Udinese per provare a giocare qualche partita. Forse tutti i direttori sportivi e dirigenti vari della Serie A dovrebbero guardare il gol che il ragazzo (18 anni) ha siglato ieri. Dopo aver messo lo zampino per il primo gol dell’Italia,decide di mettersi in proprio. Parte da dopo il cerchio di centrocampo, conduce pfinotre quarti e alza la testa. Da lì aumenta in maniera vertiginosa ladi. Non si riescono a toccare i tocchi al pallone. Uno, due, tre, quattro, entra in area sulla sinistra. Botta di sinistro sul palo lontano e ...