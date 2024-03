Il futuro della politica? Il ritorno al passato

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 21 marzo 2024) Da Albertini a Poli Bortone... DalPrima Repubblica tornano in campo. La passione per la cosa pubblica (e un po’ per il potere) rende longevi. Torniamo al, sarà un progresso». Nell’Italia dei rieccoli la frase di Giuseppe Verdi, il più patriottico dei compositori, andrebbe stampata sul tricolore. Avanzano a grandi falcate gli inossidabili, ebbri del saporoso elisir di lunga vita. Mai come adesso, c’è aria di sempiterno. Da Grammichele a Busto Arsizio, stufi dell’uomo qualunque alla grillina, s’alza l’invocazione: «C’è ancora bisogno di voi!». I partiti riscoprono trionfalmente l’usato sicuro. Strategia in cui si sta rivelando imbattibile Forza Italia: non a caso, rediviva a sua volta. È pronta a schierare, per le prossime Europee, una compagine leggendaria. Per esempio, in Lombardia si ...