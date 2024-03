Il flop annunciato del deposito per le scorie nucleari | non è arrivata nessuna autocandidatura

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 21 marzo 2024) Un. Non si può definire in altro modo l’iniziativa del governo guidato da Giorgia Meloni suldelle. L’esecutivo ha lanciato negli scorsi mesi la possibilità di avanzare delle autocandidature da parte dei comuni che si dicono disponibili a ospitare il. Ma, annuncia oggi il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, non èneanche una candidatura. Come spiega Pichetto Fratin a margine di un evento, la possibilità di autocandidarsi da parte dei comuni per ospitare ilnazionale di rifiuti“al momento non è stata colta”. Una candidatura, inizialmente, c’era stata: parliamo di Trino Vercellese. Ma è stata poi ritirata (e non rientrava, tra l’altro, fra le aree ...