Il fitness e i segreti del pugilato con il campione Ivan Zucco

(Di giovedì 21 marzo 2024) La nuova puntata di "Succo d'Arancio" ha come protagonista un ospite veramente speciale:, la nuova stella delitaliano, che con passione e dedizione sta iniziando a farsi strada per diventare una livello globale. Con Giusy Tartana,ripercorrerà i punti più importanti che sin qui hanno segnato la sua carriera e ci svelerà alcuni suoidi allenamento, che lo hanno portato al successo.

Dua Lipa, la popstar dal fisico impeccabile con allenamenti brevi... ma intensi - La popstar Dua Lipa ha un fisico formoso e allenato: ecco tutti gli sport che pratica per restare in forma e quale dieta segue per restare al top.gazzetta

I segreti di Demi Moore per dimostrare vent'anni di meno - L'attrice Demi Moore oggi ha 61 anni, ma dimostra almeno 20 anni di meno: scopri come riesce a restare sempre giovane con dieta e allenamenti.gazzetta

App di fitness svela tradimento: la storia di Megan diventa virale - Un’app di fitness ha svelato un tradimento: una donna ha scoperto che il marito la tradiva con la sua amante […] L'articolo App di fitness svela tradimento: la storia di Megan diventa virale proviene ...msn