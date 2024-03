Il film dimenticato dello Studio Ghibli

(Di giovedì 21 marzo 2024) Quando parliamo di, titoli dia parte, le prime parole che ci vengono in mente sono (ovviamente) sempre le stesse: Miyazaki e Takahata. I due maestri, i due geni, i due padri fondatorianimato. Due artisti straordinari che come tutti i giganti hanno messo molto in ombra tanta altra gente talentuosa che ha lavorato al loro fianco. Ecco, questo articolo è dedicato alla storia e alla memoria di una di queste persone. Il suo nome è Yoshifumi Kond?. Un grande artista, da molti considerato il vero grande erede di Hayao Miyazaki. Un uomo che purtroppo ci ha lasciato troppo presto, regalandoci un solo. Uno soltanto, tanto bello quanto. Uncon un titolo che in qualche modo richiama il suo destino silenzioso ...

