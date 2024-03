Il Fatto Quotidiano replica a Vittorio Sgarbi

(Di giovedì 21 marzo 2024) Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di rettifica, arrivata da SEIF S.p.a, all’articolo dal titolo “accusa il: Minacce e tentata estorsione“, pubblicato in data 29 ottobre 2023. L’articolo suddetto riporta fatti che non corrispondono alla realtà e che sono diffamatori nei confronti del giornalista Thomas Mackinson e de “Il“, su cui scrive. Nello specifico, sono state diffuse notizie false, attinte acriticamente e senza alcun controllo dalle dichiarazioni di, che ha parlato, del tutto infondatamente di una denuncia per tentata estorsione, presentata da Massimo Massano, un editore per il quale ha in passato lavorato, nei confronti del giornalista de “Il”. Massimo Massano, in realtà, in data ...

“Grazie Nunzia, che sei a Roma, e che qualcuno vorrebbe che non ti venissi mai a salutare”. Marco Marsilio , nel suo comizio conclusivo della campagna elettorale per le elezioni regionali in Abruzzo , ... (ilfattoquotidiano)

Licenziata dall’AS Roma per “incompatibilità ambientale”. È quanto accaduto ad una giovane impiegata, che da quasi dieci anni lavorava per la società giallorossa, come raccontato da Il Fatto ... (sportface)

Si tratta di un fatto storico per un club di Serie A. La dirigenza dell’ Inter è stata Inter rogata da una commissione antimafia . Il tema dell’audizione in commissione riguarda il rapporto tra il club ... (ilnapolista)

Afragola, punta la pistola contro la cassiera in un supermercato: finanziere lo disarma e sventa la rapina – Video - Malgrado non fosse in servizio è entrato in azione e ha sventato una rapina a mano armata in un supermercato di Afragola, in provincia di Napoli: non ha esitato neppure un secondo il finanziere che, a ...ilfattoquotidiano

Europee, M5s candida Giuseppe Antoci. L’annuncio di Conte sui social: “Un campione dell’antimafia. Noi in trincea contro la criminalità” - L'annuncio di Conte in un video: "Giuseppe Antoci sarà il capolista del Movimento 5 stelle per la circoscrizione isole alle elezioni Europee" ...ilfattoquotidiano

Salvini ci riprova, ma anche la nuova convention nera a Roma sarà senza big: Marine Le Pen solo in collegamento video - Il 3 dicembre scorso il “cantiere nero” a Firenze – che doveva dare il via al superamento a destra di Giorgia Meloni – è stato un evento molto sotto tono: niente pesi massimi e sul palco solo le secon ...ilfattoquotidiano