Il doppio dramma degli ucraini di Gaza | «In fuga dalle bombe israeliane | ma casa nostra è stata distrutta da quelle russe»

(Di giovedì 21 marzo 2024) Vivere sulla propria pelle una guerra è uninimmaginabile. Viverne due allo stesso tempo, una attorno a sé e l’altra nel proprio Paese d’origine, uno strazio di ancor più rara crudeltà. Ma è esattamente ciò che è accaduto negli ultimi mesi a una piccola, ma non insignificante comunità: quellastabilitisi nella Striscia di. A raccontare la loro storia è oggi il quotidiano israeliano Hareetz, che dà conto della tragica fine (o quasi) di quella storia. Ao in altre città della Striscia vivevano infatti prima dell’ultima guerra alcune centinaia di cittadini. La maggior parte sono, anzi erano, donne ucraine che negli anni ’90 e primi 2000 conobbero giovani palestinesi giunti per studiare nei Paesi post-sovietici: in Ucraina, come in Russia o Moldavia, ...